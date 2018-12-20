Roberto Soldado: Bütün oyuncular ligin 2. yarısında sahaya en iyisini verecektir

Tecrübeli golcü konuşmasının başlangıcında sahada olmayı özlediğini ve Fenerbahçe'nin olacağı en iyi yerde olması için çalışacağını ifade ederken, "Sahada olmayı özlemiştim. Takımıma katkı vermeyi özlemişim. Ligin başında forma şansı bulamamıştım, sonra tam oynamaya başladığımda ceza aldım. Takımımız zor durumda biliyorum. Fenerbahçe'nin olacağı en iyi yerde olması için çalışacağım." dedi.

Giresunspor'a karşı attığı gole dair de konuşan Soldado, "Şanslıyım. Hava topu mücadelesinde iyi bir şekilde topu almayı başardım. Sonrasında top çok iyi bir şekilde önümde kaldı. Kaleci de arada kaldı karşılaşınca benimle, güzel bir goldü benim için." dedi.

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLEN HOCA VAR"

Soldado, Ersun Yanal'ın gelişinin ardından takımdaki hava değişimini "Fenerbahçe'nin değerini bilen bir hoca" olarak nitelendirirken, "Şu anda takımın içinde bulunduğu durumdan kesinlikle mutlu değiliz. Ancak, oyuncular olarak önce kendimize bakmamız lazım. Biz bu duruma getirdik. Pazartesi günkü maça iyi başlamamız lazım. Gerçek Fenerbahçe'yi göstermek istiyoruz, ligin 2. yarısında Fenerbahçe taraftarına bunu göstermemiz gerekiyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirmek istiyoruz. Biliyoruz üst sıralardan uzaktayız ama Fenerbahçe'nin büyüklüğünü çok iyi bilen bir hoca var. Bütün oyuncular ligin 2. yarısında en iyisini verecektir sahaya." dedi ve konuşmalarını sonlandırdı.

(Sporx)