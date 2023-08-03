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Spor

Roberto Soldado, futbola veda etti

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Soldado, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aktif futbol kariyerine son verdiğini duyurdu.

3 Ağustos 2023 Perşembe 22:27 - Güncelleme:
Roberto Soldado, futbola veda etti
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Roberto Soldado, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Roberto Soldado, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu.

38 yaşındaki İspanyol oyuncu, "Bugün 21 yıllık kariyerime son noktayı koyuyorum. Gerçekleşeceğini ve bu kadar uzun süreceğini hiç düşünmediğim bir hayale de son veriyorum. Bu yolculukta bana eşlik eden takım arkadaşlarıma, dostlarıma, aileme, antrenörlerime ve taraftarlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Soldado, 2017-2019 yılları arasında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giymişti.

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