Roberto Soldado'dan 'ayrılık' paylaşımı
Fenerbahçe’nin golcüsü Roberto Soldado’nun yaptığı paylaşım ‘ayrılıyor’ şeklinde yorumlandı.
Fenerbahçe’yle olan sözleşmesi sona eren Roberto Soldado, sosyal medya hesabından eşyalarını topladığına dair bir paylaşım yaptı. Golcü futbolcunun yaptığı paylaşım ‘ayrılıyor’ şeklinde yorumlandı.
İşte Soldado’nun paylaşımı:
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