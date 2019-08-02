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Roberto Soldado'dan Fenerbahçe için olay sözler!

Fenerbahçe’den ayrılıp İspanya La Liga takımlarından Granada’ya transfer olan Roberto Soldado, Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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Soldado şu ifadeleri kullandı:
 
"Açıkçası Türkiye tanıdığımda büyük bir şaşkınlık yaşadım. İstanbul ise beni kendisine aşık etti. Sportif açıdansa her şey kaotikti. Takım hâlinde çalışmak çok önemlidir ama ben bunu çok özler hâle gelmiştim. Zira Fenerbahçe'de daha çok bireysel performanslar öne çıkıyordu. Granada'ya imza attıktan sonraki iki hafta içindeyse ne için çalıştığını ve savaştığını bilen bir oyuncu topluluğu içinde olduğumu anladım. Hedeflerinize ulaşmak için en iyi yol, takım olabilmektir."
 

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