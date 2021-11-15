Robin van Persie ile de yaşamıştı! Vitor Pereira krizi patlak verdi

15 Kasım 2021 Pazartesi 19:34 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 19:50

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, yıldız oyuncu Mesut Özil'e çoğu maçta forma şansı vermedi ya da sonradan oyuna aldı. Sarı-lacivertli kulüpte ilk döneminde de Hollandalı yıldız oyuncu Robin van Persie ile sorun yaşayan Portekizli teknik adam, yıldız oyunculardan bir türlü verim alamadı.

PEREİRA'NIN MESUT ÖZİL PLANI TUTMADI

Geçen yıl ara transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu Mesut Özil, sezonun başından bu yana istediği kadar süre alamadı. Sezon başında teknik direktör Vitor Pereira, yıldız futbolcudan faydalanmak üzerine bir plan yapmıştı. Ancak bu plan istendiği şekilde hayata geçmedi. Mesut Özil'in 3-4-3 sistemine uymamasının dışında teknik direktör Vitor Pereira ile de yıldızlarının barışmadığı iddia edildi. Fenerbahçeli Mesut Özil, taraftarlar tarafından teknik direktör Vitor Pereira'nın kurbanı olarak görülüyor.

MESUT ÖZİL, SADECE 4 MAÇTA İLK 11'DE YER BULDU

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil Süper Lig'de yalnızca 4 maçta yer aldı. Kasımpaşa maçında kulübede süre alamadan maçı tamamlayan Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle 2 maçın kadrosunda yer alamazken, 5 maçta da oyuna sonradan dahil oldu.

ROBİN VAN PERSİE İLE DE SORUN YAŞADI

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira Fenerbahçe'deki ilk döneminde de Hollandalı yıldız oyuncu Robin van Persie ile de problem yaşamıştı. Van Persie konusunda da sıkıntı yaşayan teknik adam yıldız oyuncuyla tartışarak gündeme gelmişti.