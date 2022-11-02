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Spor

Robin Yalçın: Biz puan için oynamıyoruz, galibiyet için oynuyoruz

UEFA Konferans Ligi 6.hafta maçında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak Sivasspor'da, tecrübeli orta saha oyuncusu Robin Yalçın açıklamalarda bulundu.

IHA2 Kasım 2022 Çarşamba 19:20 - Güncelleme:
Robin Yalçın: Biz puan için oynamıyoruz, galibiyet için oynuyoruz
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UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. haftasında yarın deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da orta saha oyuncusu Robin Yalçın, "Biz buraya kazanmak için geldik. Zaten gruplarda lideriz ve bu şekilde Türkiye'ye dönmek istiyoruz" dedi.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu son hafta maçında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak. Bu müsabaka öncesi kırmızı-beyazlıların 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Robin Yalçın, Eden Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Yalçın, "Biz buraya kazanmak için geldik. Zaten gruplarda lideriz ve bu şekilde Türkiye'ye dönmek istiyoruz. 3 gün önce hiç beklemediğimiz kötü bir maç oynadık, o maçı telafi etmek istiyoruz. Biz puan için oynamıyoruz, galibiyet için oynuyoruz. Bunun için buraya geldik. Türkiye'ye puan kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

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