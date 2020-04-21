İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9417
  • EURO
    7,5522
  • ALTIN
    378.384
  • BIST100
    98945.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Robin Yalçın yurda dönüş için haber bekliyor!
Spor

Robin Yalçın yurda dönüş için haber bekliyor!

Yeni Malatyaspor'da izin alarak Almanya'ya giden Robin Yalçın dönüşünün netleşmesini bekliyor.

21 Nisan 2020 Salı 00:52 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 00:52
ABONE OL

Yeni Malatyaspor'da takıma Mayıs ayı başına kadar verilen izinde Almanya'ya ailesinin yanına giden Robin Yalçın'ın dönüş için haber beklediği öğrenildi.

FIFA ve UEFA'nın kararlarının Süper Lig'in başlamasında önemli etkin rol oynayacağı beklenirken Türkiye Futbol Federasyonu'da buradan çıkacak kararlara ve bilim kurulunun izleyeceği normalleşme yoluna göre liglerin başlama tarihini belirleyeceği öğrenilirken, Yeni Malatyaspor'unda yurt dışında bulunan oyuncusuna "Bizden haber bekle" dediği bildirildi.

Robin Yalçın'ın ise teknik ekibin verdiği rapor doğrultusunda bireysel antrenmanını gerçekleştirdiği ve TFF'nin açıklayacağı tarihten sonra kulübün belirleyeceği toplanma tarihine göre Malatya'ya hareket edeceği gelen bilgiler arasında yer aldı.

(sporx)

Filyasyon ekibi 'dedektif' gibi çalışıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.