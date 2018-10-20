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Robinho: 3 puan almak isterdik ama 1 puana razı olduk

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından ev sahibinden Robinho ve Ziya Erdal'ın maç sonu sözleri...

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Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından ev sahibinden Robinho ve Ziya Erdal beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

ROBINHO: "1 PUANA RAZI OLDUK"

"Her maçta gol atmak istiyorum, çalışıyorum. Fenerbahçe ile çok zor bir maç oynadık. Fenerbahçe büyük camia, büyük takım, 3 puan almak isterdik ama 1 puana razı olduk. Son pasları, şutları yapamadık. İyi değerlendiremedik. Son vuruşlarda yorgun kaldık. Daha çok çalışmalıyız ve maçlarımızı kazanmak istiyoruz"

ZİYA ERDAL: "GOL ATAN KAZANIRDI"

"Zor bir maçtı. Fenerbahçe lige iyi başlayamamıştı, biz de öyle. Gol atan kazanırdı ama gol olmadı. Her iki takım da değerlendiremedi ve birer puana razı olduk. İnşallah önümüzdeki maçlarda 3 puan alırız. Attığımız gol ve yediğimiz gol sayısı çok. Yeni bir anlayışımız var, önde oynuyoruz."

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