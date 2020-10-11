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Spor

Robinho aylık 2 bin 131 TL'ye Santos'ta

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Robinho, altyapısından yetiştiği Santos'a transfer oldu. 36 yaşındaki yıldıza aylık bin 500 Brezilya Reali (2 bin 131 Türk Lirası)

AA11 Ekim 2020 Pazar 11:21 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 11:21
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Medipol Başakşehir'den ayrılan Brezilyalı futbolcu Robson De Souza (Robinho), altyapısından yetiştiği Santos'a sembolik bir ücretle transfer oldu.

Santos Kulübünden yapılan açıklamada, Robinho ile 5 aylık sözleşme imzalandığı ve kendisine aylık bin 500 Brezilya Reali (2 bin 131 Türk Lirası) ödeneceği belirtildi.

Altyapısından yetiştiği Santos'ta 3 farklı dönemde forma giyen 36 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor'da, Avrupa'da ise Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi üst düzey kulüplerde oynamıştı.

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