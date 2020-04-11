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Spor

Robinho eski takımı Santos ile anlaşmak üzere

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı forveti Robinho'nun sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Robinho ülkesi Brezilya'nın köklü kulüplerinden Santos ile büyük ölçüde anlaştı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 20:54 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 20:54
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Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robinho'nun yeni takımı artık büyük ölçüde belli oldu. Brezilyalı futbolcunun yeni adresi olacağı bir süredir iddia düzeyinde konuşulan Santos Kulübü'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

Santos Kulübü Başkanı Jose Carlos Peres yaptığı açıklamada bu transferi istediklerini itiraf ederken, transfer için çalışmalara başladıklarını da dile getirerek şunları söyledi:

"Robinho buranın öz evladıdır. Herkesi etkileyen bir neşesi, soyunma odasında herkesi pozitif etkileyen bir hali vardır. Ve her zaman Santos'ta kendisine yer vardır. Robinho da kesinlikle Santos'a dönmek istiyor, biz de onu burada görmek istiyoruz."

"BU TRANSFERİ DURDURACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Brezilya basınında 700 bin euro dolayında olduğu söylenen bir paradan da bahseden başkan "Kendisine borcumuz var, bunu menajeriyle birlikte hesapladık. Bu transferi durduracak hiç bir şey yok" diye konuştu.

Robinho'nun İtalya'da mahkumiyet almasına neden olan davasından da bahseden Santos Başkanı "Yurt dışında bununla ilgili bir sıkıntı vardı. Benim başkanlığımın ilk döneminde de kendisini transfer etmek istedik, o dönem endişe ettik. Ancak şu an için Santos'a transfer olmasının önünde bir engel yok. Bu transfer için iyimserim" dedi.

Santos Kulübü'nden yetişen ve bir dönem Sivasspor'da da oynayan Robinho, Başakşehir'de bu sezon beklentilerin uzağında kalmış, 18 maçta hiç gol atamamıştı.

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