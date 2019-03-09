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Robinho: Galibiyeti sonuna kadar hak ettik

Medipol Başakşehir’in Brezilyalı yıldızı Robinho, 2-1 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

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Başakşehir'in Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından ilk golü atan Robinho açıklamalarda bulundu.

3 puanı hak ettiklerini söyleyen Robinho, "Golü attığım için mutluyum, kazandığımız için çok daha mutluyum. Fenerbahçe mükemmel oyunculardan kurulu bir takım. Biz galibiyeti sonuna kadar hak ettik. Alınan 3 puan şampiyonluk yarışında çok önemliydi. Fenerbahçe'nin lig sıralamasında ne durumda olduğunun önemi yok, birçok takımdan puan aldılar. Bu nedenle kazanmamız çok önemliydi" dedi.

Çok mutlu olduğunu kaydeden Brezilyalı, "En çok sevdiğim işi yapıyorum. Sivas'ta daha çok orta sahada oynuyordum. Burada en uçta oynuyorum. Sivas'ta olduğu gibi burada da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

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