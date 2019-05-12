Robinho: Gol attığım için çok mutluyum

İşte Robinho'nun sözleri:

"Kazandığımız ve gol attığım için mutluyum. Uzun süre santrfor oynadım ama hoca hangi bölgede görev verirse oynamaya hazırım. Ancak sol tarafta tabii ki kendimi daha iyi hissediyorum."

"GALATASARAY MAÇINDA DA..."

"Yapılan asistler, atılan goller her zaman değerlidir. Önümüzde çok önemli bir Galatasaray maçı var. Bu gollere Galatasaray maçında da devam etmek istiyorum."