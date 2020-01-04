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Spor

Robinho, İran'ın İstiklal takımıyla görüşüyor

Başakşehir'de bu sezon etkisiz kalan ve istediği kadar forma şansı bulamayan Brezilyalı Robinho'ya sürpriz bir talip çıktı.

04.01.2020  14:38 - Güncelleme: 04.01.2020  14:38

Ligde bu sezon 6 maça çıkan Robinho'nun İran'ın İstiklal takımı ile görüşme halinde olduğu iddia edildi. İstiklal Kulübü'nden menajeri aracılığıyla transfer teklifi alan Robinho'nun şartlar konusunda pazarlık halinde olduğu ileri sürüldü. Eğer anlaşma sağlanırsa Robinho ligin ikinci yarısında İstiklal forması giyecek.

2018 yılında Türkiye'ye Sivasspor formasıyla adım atan Robinho, ardından Başakşehir'e imza attı. Geçen sezon 12 gol kaydeden Robinho'nun bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı toplam 12 maçta golü bulunmuyor.

(Sporx)

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