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Robinho: Tabii ki Messi, Ronaldo'ya saygı duyuyorum ama Messi bir dahi

Medipol Başakşehir'in flaş transferi Robinho, birçok konuda açıklamalarda bulundu.

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Medipol Başakşehir'in yeni transferi Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho, turuncu-lacivertli takımın şampiyonluk rüyasını gerçekleştireceklerini söyledi.

Robinho, turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan röportajında, "Tüm takım olarak rüyamız, düşümüz, istediğimiz şey şampiyon olmak. Bence bunu yapacak kaliteye sahibiz, yapmamız gereken tek şey odaklanmak ve çalışmak. Çok odaklanırsak, çalışırsak kendimizi bu işe adarsak bu rüyayı bu sene gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yıldız, Medipol Başakşehir gibi yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da hedefleri olan bir kulübe transfer olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Başakşehir formasını giymek ve çok başarılı olmak istiyorum." dedi.

İstanbul ekibine transferi hakkında bilgi veren Robinho, "Açıkçası bu tarz şeylerle birebir muhattap olmuyorum. Başakşehir'den teklif olduğunu duyduğumda çok mutlu oldum ama dediğim gibi benim bir avukatım var ve bu tarz transfer görüşmelerini, pazarlıklarını avukatım yapıyor. Görüşmeleri de o yaptı. Burada oynayabilme düşüncesi beni çok mutlu etmişti. Çok kısa bir süre önce geldim ama herkes beni iyi bir şekilde ağırladı. Daha önce beraber oynadığım arkadaşlarım var. Başakşehirli oyuncuları da tanıyorum. Çok güzel bir aile ortamının içine geldim." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer olmadan önce Manchester City'den eski takım arkadaşı Emmanuel Adebayor ile de konuştuğunu aktaran deneyimli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adebayor, bana Başakşehir'in ne kadar mükemmel bir kulüp olduğunu anlattı. Adebayorla beraber futbol oynamanın mutluluğunu, keyfini Manchester City'de yaşamıştık. O günlerde çok mutluyduk, aynı mutluluğu burada tekrar yaşayacağımıza inanıyoruz."

Robinho, geçtiğimiz sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yarışında büyük bir yara almasını sağlayan golü attığının hatırlatılması üzerine ise, "O golü atmak o anda benim için büyük bir mutluluk olmuştu çünkü o zaman Sivasspor'un oyuncusuydum. Şimdi roller değişti attığım gollerle Başakşehir'i ve kendimi mutlu edeceğim." yorumunu yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nin her futbolcunun yer almak istediği bir turnuva olduğunu sözlerine ekleyen Robinho, şampiyon olarak yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini de aktardı.

Robinho birlikte oynadığı en iyi 11'i ise, "Kalede Dida, stoperler Cannavaro, Thiago Silva, sağ bek Cafu, sol bek Roberto Carlos ya da Marcelo ama tercihim Roberto Carlos. Orta saha Zidane, Ronaldinho, Neymar, Kaka, en uçta Brezilyalı Ronaldo ve son olarak da kendimi koyuyorum." sözleriyle açıkladı. 

Robinho'nun tercihleri

Robinho, kendine sorulan kısa sorulara ise şu yanıtları verdi:

- Pele mi, Maradona mı? "Pele, daha çok gol atmış olması, daha çok kupa kazanması ve benim de Brezilyalı olmam."

- Messi mi, Ronaldo mu? "Tabii ki Messi, Ronaldo'ya saygı duyuyorum ama Messi bir dahi."

- Zidane mı, Ronaldinho mu? "Ronaldinho. Çok zor soru ama Ronaldinho, yüzünde gülümsemeyle oynardı, mükemmel bir oyuncu."

- Premier Lig mi, La Liga mı? "Premier Lig dünyanın en iyi ligi. Çünkü her sene kimin şampiyon olacağını kestiremiyorsunuz. La Liga'da ise Barcelona ya da Real Madrid hegemonyası var."

- Gol mü, asist mi? "Anına dakikasına bağlı ama tabii ki gol atmayı tercih ederim."

- Turuncu mu, lacivert mi? "Lacivert." 

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

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