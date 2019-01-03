Robinho’da FB&GS rekabeti

MEDİPOL Başakşehir’in transferi konusunda Sivasspor ile anlaşmaya vardığı Robinho’da son dakika gelişmesi. Turuncu-Lacivertli kulüp, 2 milyon euro bonservis bedeli ve senelik 2 milyon euro garanti ücret karşılığında Breziyalı futbolcu ile anlaşmaya varmıştı. Başakşehir Yönetimi, Sambacı’ya bugün sözleşme imzalatmayı hedefliyordu. Ancak, Robinho’nun son anda imza atmaktan vazgeçmesi Başakşehir cephesinde şok etkisi yarattı. Brezilyalı futbolcu için ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de devreye girmesi üzerine Robinho’nun Medipol Başakşehir ile sözleşme imzalamaktan vazgeçtiği ve kendisine gelen yeni teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Robinho’nun iki kulüp ile yapacağı görüşmenin ardından ikinci yarıda forma giyeceği takımı seçeceği belirtilirken, Sivasspor’un bonservis için 2 milyon eurodan aşağı inmeyeceği ve oyuncusunun kararını beklediği ifade edildi.