İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4595
  • 6,2293
  • 226.695
  • 87.399
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Robinho’da FB&GS rekabeti

Başakşehir’in kadrosuna katmak için son aşamaya getirdiği ve bugün imzayı hedeflediği Sivassporlu futbolcu son anda kriz çıkardı. Robinho’nun Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştüğü öğrenildi.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MEDİPOL Başakşehir’in transferi konusunda Sivasspor ile anlaşmaya vardığı Robinho’da son dakika gelişmesi. Turuncu-Lacivertli kulüp, 2 milyon euro bonservis bedeli ve senelik 2 milyon euro garanti ücret karşılığında Breziyalı futbolcu ile anlaşmaya varmıştı. Başakşehir Yönetimi, Sambacı’ya bugün sözleşme imzalatmayı hedefliyordu. Ancak, Robinho’nun son anda imza atmaktan vazgeçmesi Başakşehir cephesinde şok etkisi yarattı. Brezilyalı futbolcu için ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de devreye girmesi üzerine Robinho’nun Medipol Başakşehir ile sözleşme imzalamaktan vazgeçtiği ve kendisine gelen yeni teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Robinho’nun iki kulüp ile yapacağı görüşmenin ardından ikinci yarıda forma giyeceği takımı seçeceği belirtilirken, Sivasspor’un bonservis için 2 milyon eurodan aşağı inmeyeceği ve oyuncusunun kararını beklediği ifade edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD vatandaşlarını uyardı: Dikkatli olun

ABD vatandaşlarını uyardı: Dikkatli olun

Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı tutuklandı

Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı tutuklandı

Gıda ürünlerinde 'trafik ışığı' uygulaması başlıyor

Gıda ürünlerinde 'trafik ışığı' uygulaması başlıyor

Gece yarısı dövizdeki dalgalanmanın nedeni belli oldu

Gece yarısı dövizdeki dalgalanmanın nedeni belli oldu

CHP'nin 'Adrianoupolis'li yeni yıl kutlamasına tepki

CHP'nin 'Adrianoupolis'li yeni yıl kutlamasına tepki

'ABD çekilirse biz de çekiliriz'

'ABD çekilirse biz de çekiliriz'

Türkiye ve ABD'den ortak tatbikat

Türkiye ve ABD'den ortak tatbikat

Başkan Erdoğan büyükelçileri kabul etti

Başkan Erdoğan büyükelçileri kabul etti
 

POPÜLER HABERLER

Akılalmaz görüntü... Vali uyuyan ayıyı böyle öldürdü

Akılalmaz görüntü... Vali uyuyan ayıyı böyle öldürdü

Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranı 10,19 oldu

SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranı 10,19 oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA