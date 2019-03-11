Robinho'dan ayrılık açıklaması: Beni çağırırsa dönmek isterim

Brezilya'da eski teknik direktörü Emerson Leao'nun konuk olduğu programa katılan 35 yaşındaki futbolcu, tekrar Brezilya'ya dönebileceğini belirtti.

''BİR GÜN DÖNMEK İSTERİM''

Robinho, ''Emerson Leao'ya çok şey borçluyum. Kariyerimde geldiğim noktada onun bana öğretikkleri şeylerin payı çok fazladır. Şu an Türkiye'de şampiyonluk mücadelesi veriyorum. Ancak Leao, bir gün Brezilya'da Santos'a döner ve beni çağırırsa ben de kariyerimi bitirmeden önce Brezilya'ya gitmek isterim.'' diye konuştu.

Brezilyalı futbolcu, 2002 yılında Emerson Leao yönetiminde Santos takımında şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Tecrübeli teknik direktör, Robinho'yu Santos A takımında oynatan ilk teknik direktördü.

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