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Rodallega: America of Cali’den bir teklif aldım, Aralık'ta ayrılabilirim

Trabzonspor’da bu sezon düzenli forma şansı bulan Hugo Rodallega, her zaman Kolombiya’ya ve Güney Amerika’ya dönmeyi istediğini belirtti, kariyerinin iyi dönemlerinden birinde olduğunu söyledi.

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Trabzonspor’un bu sezon formda isimlerinden olan Hugo Rodallega, ülke basınına önemli açıklamalar yaptı. Kolombiya basınına konuşan Rodallega, ülkesine dönüp futbol oynamanın hayali olduğunu ancak ekonomik sıkıntılar bulunduğunu dile getirdi.

Tecrübeli forvet, özellikle bazı kulüplerin kendisiyle ilgilendiğini belirtip, “America of Cali’den bir teklif aldım. Trabzonspor’la şu an sözleşmem var. Ancak Aralık ayında ayrılabilirim. Ancak Don Tulio ile konuştuğumuzda benim bonservis bedelimi ödeyemeyeceklerini söyledi. Deportivo Cali ile de görüşmelerimiz var. Aynı durum onlar için de geçerli. Ben profesyonel bir oyuncuyum istediğim kulüple görüşebilirim. Ayrıca Avrupa’da da bazı kulüpler bu bedeli ödemek istemiyor” dedi.

İyi bir sezon geçirdiğini ve Türk futbolunu artık çok iyi tanıdığını aktaran Rodallega, “Kişisel anlamda iyi durumdayım. İyi bir formdayım ve iyi bir dönemden geçiyorum. Kendime güvenim var ve bu seviyede kalmak için uğraşıyorum” ifadelerini kullandı. 

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