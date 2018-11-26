Rodallega galibiyetin tadını çıkaramadı

Fenerbahçe'yi 8 yıl aradan sonra mağlup eden Trabzonspor'da futbolcular 90 dakikanın ardından sevinç yumağı oluştururken Hugo Rodallega'nın üzgün olması dikkat çekti. Maçın ilk yarısında penaltı atışında Fenerbahçe kalecisi Harun'u geçemeyen Kolombiyalı yıldız, 90 dakikanın bitiminde çimlere çöktü kaldı. Takım arkadaşlarının, kaçırdığı penaltının etkisinden kurtulamayan Rodallega'yı teselli ettiği gözlendi. Bordo-mavili taraftarlar da tecrübeli forvete tezahüratlarla moral verdi.