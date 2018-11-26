Rodallega harekete geçti! 'Genç kardeşime forma hediye etmek istiyorum'

Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe'yi yenerek 8 yıllık galibiyet özlemine son verdi. Medical Park'taki mücadeleyi 41 bin kişi takip ederken maçı izleyen bir taraftarın görüntüsü dikkat çekti.

Beyaz tişört üzerine “28 Rodallega” yazan genç taraftarın görüntüsü beğeni topladı. Yetkililer sosyal medyada ses getiren bu görüntüyü Kolombiyalı golcüye gösterdi. Hemen harekete geçen Rodallega, "Genç kardeşime forma hediye etmek istiyorum” dedi.

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