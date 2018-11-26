Rodallega harekete geçti! 'Genç kardeşime forma hediye etmek istiyorum'
Medical Park Stadı'nda beyaz tişörtün üzerine '28 Rodallega' yazan genç taraftar, Rodallega'nın ilgisini çekti. Kolombiyalı golcü hemen harekete geçti, bordo-mavili taraftara forma hediye etme kararı aldı.
Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe'yi yenerek 8 yıllık galibiyet özlemine son verdi. Medical Park'taki mücadeleyi 41 bin kişi takip ederken maçı izleyen bir taraftarın görüntüsü dikkat çekti.
Beyaz tişört üzerine “28 Rodallega” yazan genç taraftarın görüntüsü beğeni topladı. Yetkililer sosyal medyada ses getiren bu görüntüyü Kolombiyalı golcüye gösterdi. Hemen harekete geçen Rodallega, "Genç kardeşime forma hediye etmek istiyorum” dedi.
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