Rodallega'dan ayrılık açıklaması! 'Deportivo Cali ile görüştüğüm biliniyor'

Adı Galatasaray ile anılan ve transferiyle ilgili açıklama yapan yıldız forvet şunları söyledi:

- Deportivo Cali ile görüştüğüm biliniyor. Ancak anlaştığım yönündeki haber kesinlikle doğru değil. Öyle bir durum yok.

Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli forvetin mukavelesinde 2 milyon Euro’luk bir tazminat maddesi var.

(Fanatik)