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Rodallega'dan ayrılık açıklaması! 'Deportivo Cali ile görüştüğüm biliniyor'

Trabzonspor'un yıldızı Hugo Rodallega, ülkesi Kolombiya’da yayın yapan Caracol TV’ye konuştu.

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Adı Galatasaray ile anılan ve transferiyle ilgili açıklama yapan yıldız forvet şunları söyledi:

- Deportivo Cali ile görüştüğüm biliniyor. Ancak anlaştığım yönündeki haber kesinlikle doğru değil. Öyle bir durum yok.

Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli forvetin mukavelesinde 2 milyon Euro’luk bir tazminat maddesi var.

(Fanatik)

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