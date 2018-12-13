Rodallega'dan ayrılık açıklaması! 'Deportivo Cali ile görüştüğüm biliniyor'
Trabzonspor'un yıldızı Hugo Rodallega, ülkesi Kolombiya’da yayın yapan Caracol TV’ye konuştu.
Adı Galatasaray ile anılan ve transferiyle ilgili açıklama yapan yıldız forvet şunları söyledi:
- Deportivo Cali ile görüştüğüm biliniyor. Ancak anlaştığım yönündeki haber kesinlikle doğru değil. Öyle bir durum yok.
Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli forvetin mukavelesinde 2 milyon Euro’luk bir tazminat maddesi var.
(Fanatik)
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