Rodallega’nın halefi altın kafa Cornelius

Bordo-Mavililer, Faslı Rachid Alioui (Nimes) ve yine aynı ülkeden Youssef El Arabi’den (Al Duhail) sonra Dinamarkalı Andreas Cornelius’u listesine aldı. 26 yaşındaki sol ayaklı Atalantalı Cornelius’a hava hakimiyeti nedeniyle “Altın kafa” deniyor. Geçen sezon Bordeaux’da geçiren bu oyuncuyu Trabzonspor kiralamak istiyor.