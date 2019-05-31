Rodallega’nın halefi altın kafa Cornelius
KARADENİZ temsilcisi Trabzonspor, 1 milyon euroluk teklif için cevap vermeyip süre isteyerek tatile çıkan Rodallega’nın ayrılma ihtimaline karşılık arayışlarını sürdürüyor.
- StarSpor
Bordo-Mavililer, Faslı Rachid Alioui (Nimes) ve yine aynı ülkeden Youssef El Arabi’den (Al Duhail) sonra Dinamarkalı Andreas Cornelius’u listesine aldı. 26 yaşındaki sol ayaklı Atalantalı Cornelius’a hava hakimiyeti nedeniyle “Altın kafa” deniyor. Geçen sezon Bordeaux’da geçiren bu oyuncuyu Trabzonspor kiralamak istiyor.
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