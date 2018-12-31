Rodallega'ya 1.6 milyon Euro

Kolombiyalı santrafora yıllık 1.6 milyon euro teklif edecek olan Bordo-Mavililer’in kurmayları sözleşmenin de iki yıllık olmasını planlıyor. Rodallega’nın Trabzonspor’da kalmaktan yana olduğu ancak kendisine gelen cazip teklifleri de yönetime ileteceği ve halen kazandığı 1.6 milyon euroya zam isteyeceği öğrenildi.