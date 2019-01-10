Rodallega'ya dolandırıcı şoku

TRABZON’UN golcüsü Hugo Rodallega, Türkiye’deki yabancı futbolcuların hedef alındığı “icra tebligatı” dolandırıcılığıyla banka hesabındar 2.5 milyon lira çekilmeye çalışıldığı gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu kapsamında ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Avukat Emin Özkurt ve Mikail Hasbek, “Haciz ihbarnamesi gönderilen ilgili banka şubesi müvekkilimizi bilgilendirme gereği duymamıştır. Mahkemeden alınan tedbir kararıyla 2.5 milyon lira son anda kurtarılmıştır.” dedi.