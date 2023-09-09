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Spor

Rodri: Avrupa futbolu değer kaybediyor

Manchester City'nin yıldız orta sahası Rodri, Arap sermayesinin kontrol edilmemesini eleştirdi. Başarılı oyun kurucu bu serbestliğin Avrupa futboluna değer kaybettirdiğini belirtti.

9 Eylül 2023 Cumartesi 21:16 - Güncelleme:
Rodri: Avrupa futbolu değer kaybediyor
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Manchester City'nin yıldızı Rodri, Arabistan'a giden oyuncularla ilgili açıklamalar yaptı.

Rodri yaptığı açıklamada, "Avrupa futbolunun Arabistan piyasası sebebiyle kaybettiği çok açık. Yapılan tekliflere baktığımızda oyuncuların oraya gitmesi anlaşılabilir bir durum." dedi.

Rodri ayrıca, "Biz Avrupalılar bundan hiç hoşlanmayız. Bu yetenek akışını bir şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Normalde sadece yaşı geçmiş oyuncular Arabistan'a gidiyordu ama şimdi gençler de gidiyor. Bu durumun kontrol altına alınması gerekiyor." şeklinde konuştu.

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