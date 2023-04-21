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Spor

Rodri: Premier Lig'i kazanmak istiyorsak her maçı kazanmak zorundayız

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Rodri, önemli açıklamalarda bulundu.

21 Nisan 2023 Cuma 17:44 - Güncelleme:
Rodri: Premier Lig'i kazanmak istiyorsak her maçı kazanmak zorundayız
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Manchester City'nin İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, çarpıcı itiraflarda bulundu.

Rodri yaptığı açıklamada, "Bu seviyede kalırsak durdurulamaz olacağız. Şampiyon olup olmayacağımız bu aylarda belli olacak. En iyi oyunumuzu ortaya koymalıyız." dedi.

İspanyol oyuncu, "Dört yıldır buradayım ve gençlerin yüzlerini görüyorsunuz. Bu anlarda tüm oyuncular daha az gülüyor, daha çok odaklanıyor ve ciddiyet kazanıyoruz. Tüm bunları bir araya getirmeyi başarırsak, sonuçları da alırız." açıklamasını yaptı.

Arsenal ile ilgili de değerlendirme yapan Rodri, "Premier Lig'i kazanmak istiyorsak her maçı kazanmak zorundayız. Arsenal'in seviyesini görüyorum. Onların odaklanacağı sadece lig var. Biz üç kulvarda mücadele ediyoruz. Onlar dinlenebilir ama bizim buna zamanımız yok." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olmak istiyorum. Bu benim görevim. Geldiğim ilk günden bu yana gelişiyorum. İyi niteliklere sahiptim şimdi ise deneyim kazandım. Diğer orta saha oyuncuları ile aynı tipte bir oyuncu olduğumu düşünmüyorum. Casemiro, Fabinho, N'Golo Kante ve bu tür oyunculardan oldukça farklı olduğumu düşündüğüm kendime özgü bir oyun tarzım var." diye konuştu.

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