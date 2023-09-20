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Spor

Rodrico Becao: Rakiplerimiz bize karşı daha istekliler

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı stoper oyuncusu Rodrico Becao, Can Bartu tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galibiyet serisinin ardından yüksek bir öz güven kazandıklarını belirten Brezilyalı oyuncu 'Amacımız kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak' dedi.

IHA20 Eylül 2023 Çarşamba 17:13 - Güncelleme:
Rodrico Becao: Rakiplerimiz bize karşı daha istekliler
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Rodrigo Becao, Nordsjaelland maçı öncesi yaptığı açıklamada, üst üste aldıkları galibiyetler ile öz güvenlerinin yüksek olduğunu söyledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, yarın Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Nordsjaelland ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Rodrigo Becao, maç ile ilgili Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın elde ettiği galibiyet serisine değinerek sözlerine başlayan Becao, "Şu anda iyi bir dönemden geçiyoruz, 10 maçı üst üste kazandık. Grup maçları öncesi öz güvenimiz yüksek. Takım arkadaşlarım için iyi bir durum. Yarın oynayacağımız maç, kolay maç olmayacak. Rakiplerimiz bize karşı daha istekliler. Bu yüzden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"UYUMDAN EN ÇOK FENERBAHÇE YARARLANIYOR"

Defans hattında Djiku veya Serdar Aziz ile oynamasını değerlendiren Brezilyalı futbolcu, "Takım arkadaşlarımın hepsi kaliteli. Alexander ve Serdar da iyi futbolcular. İkisi de kaliteli. Aramızdaki uyumdan en çok da Fenerbahçe yararlanıyor olması bizi mutlu ediyor. Daha yolumuz var amacımız takımımıza yardım etmek ve kazanabileceğimiz kadar maç kazanmak" ifadelerini kullandı.

"NEREDE İSTENİRSE ORADA OYNARIM"

Kariyerinde daha önce oynadığı takımlarda sağ ve sol stoperde görev yaptığı hatırlatılan Becao, bu durumla ilgili şöyle konuştu:

"Udinese'de 5 yıl boyunca sağ tarafta oynamıştım. Brezilya'da sol tarafta oynadığım maçlar vardı. Hangi tarafta oynadığımı problem olarak görmüyorum. Ben bu takımın bir oyuncusuyum hocamız nerede isterse orada oynarım. Bana sorarsanız sağ tarafta oynamak isterim. Ama ben bireysel oyuncuyum hangi tarafta oynamam isteniyorsa orada görev yapabilirim."

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