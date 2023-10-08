İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2023 Pazar / 24 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rodrigo Becao, başarının sırrını verdi
Spor

Rodrigo Becao, başarının sırrını verdi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Rodrigo Becao, 2-0 kazanılan Kasımpaşa maçı sonrasında açıklama yaptı.

8 Ekim 2023 Pazar 22:11 - Güncelleme:
Rodrigo Becao, başarının sırrını verdi
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Rodrigo Becao, 2-0 kazanılan Kasımpaşa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği maçında ardından sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcusu Rodrigo Becao, açıklamalarda bulundu.

"SIRRIMIZ ÇOK ÇALIŞMAK"

Takımın çok sıkı çalıştığını söyleyen Becao, "Çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarım çok mutlu. Çok iyi ve sıkı çalışıyoruz. Bu kadar çok puan almamızın sebebi, sıkı ve çok iyi çalışmamız. Hafta hafta üzerine koyuyoruz. 3 puan önemliydi. Zor bir rakibe karşı kazandık." dedi.

Rodrigo Becao, ilk 11'de başladığı Kasımpaşa maçında 90 dakika sahada kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.