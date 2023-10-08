Rodrigo Becao, başarının sırrını verdi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Rodrigo Becao, 2-0 kazanılan Kasımpaşa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği maçında ardından sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcusu Rodrigo Becao, açıklamalarda bulundu.

"SIRRIMIZ ÇOK ÇALIŞMAK"

Takımın çok sıkı çalıştığını söyleyen Becao, "Çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarım çok mutlu. Çok iyi ve sıkı çalışıyoruz. Bu kadar çok puan almamızın sebebi, sıkı ve çok iyi çalışmamız. Hafta hafta üzerine koyuyoruz. 3 puan önemliydi. Zor bir rakibe karşı kazandık." dedi.

Rodrigo Becao, ilk 11'de başladığı Kasımpaşa maçında 90 dakika sahada kaldı.