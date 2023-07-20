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Spor

Tüm şartlar belli oldu! Rodrigo Becao, resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao'nun transferini resmen açıkladı.

20 Temmuz 2023 Perşembe 20:28 - Güncelleme:
Tüm şartlar belli oldu! Rodrigo Becao, resmen Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe Spor Kkulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rodrigo Nascimento França (Becao)'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Udinese Calcio kulübüne toplam transfer bedeli olan 8.312.500 Avro 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödenecektir." ifadelerini kullanıldı.

İŞTE RODRİGO BECAO'NUN İLK SÖZLERİ

"Mutluyum, Fenerbahçe gibi büyük bir takıma imza attıktan sonra zaten başka bir duygu hissetmeniz mümkün değil. O yüzden bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu forma ile pek çok kupa kazanmayı umuyorum. Biliyorum ki burası çok büyük, devasa bir kulüp. Fenerbahçe her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Benim hedeflerim de aynı. Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde mücadele edeceğiz, mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum. Fenerbahçe taraftarları, burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri yakında stadyumda görmeyi umuyorum, doldurun stadyumu, sizler fark yaratıyorsunuz."

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