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Spor

Rodrigo Becao: Taraftarlar yanımızda olsun

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigo Becao, Fenerbahçe'nin Maribor'u mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Becao, takım arkadaşı İrfan Can'ın ıslıklanması hakkında, 'Bazı oyunculara yuhalamalar oldu. Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum, bizim yanımızda olsunlar.' ifadelerini kullandı.

10 Ağustos 2023 Perşembe 23:41 - Güncelleme:
Rodrigo Becao: Taraftarlar yanımızda olsun
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Rodrigo Becao, Maribor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Gol attığı için sevinçli olduğunu kaydeden yıldız isim, "Çok mutluyum. Hem gol attım hem de önemli bir galibiyet aldık. Bu harika taraftarı mutlu ettiğim için kendimi iyi hissediyorum. Sezon boyunca hedeflerimiz yüksek. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ATMOSFER HARİKAYDI"

Tecrübeli stoper ayrıca, "Bugünkü atmosfer harikaydı. İlk andan itibaren çok ateşli bir atmosferde oynayacağımızı gördüm. Bu tür atmosferler oyuncuları daha da yukarı çekiyor. Taraftarın desteği bizim için çok önemli. Bu desteklerini sürdürsünler." açıklamasını yaptı.

"TARAFTAR YANIMIZDA OLSUN"

Taraftarların İrfan Can'ı ıslıklanmasıyla ilgili ise Becao, "Maç sırasında az olsa bazı oyunculara yuhalamalar oldu. Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum, bizim yanımızda olsunlar, bizim onların yardımına çok ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

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