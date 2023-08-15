Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel'in durumları belli oldu

Süper Lig'de sezonu Gaziantep FK galibiyetiyle açan Fenerbahçe, sakatlık haberlerinden kurtulamıyor.

1 HAFTA UZAK KALACAK

Önceki gün Kadıköy'de oynanan mücadelenin henüz ilk yarısının 30. dakikasında Bright Osayi-Samuel oyuna devam edemedi ve yerini Jayden Oosterwolde'e bıraktı. Osayi-Samuel'in adalesinden sıkıntı yaşadığı öğrenildi.

Aynı mücadelede Becao'nun daha önce kasığından yaşadığı sakatlığı yeniden nüksettiği bildirildi. Dün hızlı bir şekilde hastanede MR'a giren ikilide ciddi bir bulguya rastlanmadığı ve an itibarıyla 1 haftalık bir tedavi süreçlerinin olacağı öğrenildi.

BECAO'NUN DURUMU DAHA İYİ

Becao'nun durumunun daha iyi olduğu, duruma göre Süper Lig'deki Samsunspor deplasmanına yetişebileceği ifade edildi. Sonuç olarak iki futbolcu, önümüzdeki perşembe günü Maribor ile oynanacak Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında forma giyemeyecekler.

Öte yandan Fenerbahçe'deki diğer sakatlar Emre ve Serdar Aziz'in tedavileri ise devam ediyor.