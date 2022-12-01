Arjantinli futbolcu Rodrigo De Paul, Dünya Kupası'nda Polonya'yı yenerek bir üst tura yükseldikleri maçın ardından konuştu.

Rodrigo De Paul yaptığı açıklamada, "Sahaya karakter koyduk ve nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik. Grubu lider bitirmek önemli ama daha da önemlisi oynadığımız güzel futbolla bunu başarmak." dedi.

Öte yandan başarılı futbolcu Rodrigo De Paul, "Arjantin'e aşığım ve bu forma altında ölümüne oynayacağım. Bu karakterim hiç değişmeyecek. Bu forma için savaşmaktan bir saniye bile geri durmayacağım. Ben böyle biriyim ve beni de Dünya Kupası'na bu karakterim getirdi!" şeklinde konuştu.