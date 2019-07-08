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Rodrigues&Kolarov da geliyor

Kanarya, her konuda anlaşmaya vardığı Yeşil Burun Adalı futbolcuyu bekliyor. Rodrigues’in bugün sağlık kontrolünden geçip imza atacağı bildirildi. Kolarov’un da yarın İstanbul’a geleceği öğrenildi.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE’DE sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak Murat Sağlam,Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh ve Max Kruse ile başlayan transfer rüzgarı, Vedat Muriç’le devam ederken, Garry Rodrigues ile Alexander Kolarov konusunda da sorun kalmadığı ortaya çıktı. Al İttihad’dan kiralanan Rodrigues’in bugün İstanbul’da olacağı ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2 yıllık imza atacağı bildirildi. Sarı-Lacivertliler’in daha önce ezeli rakibi Galatasaray’da forma giyen Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusunun yıllık 4.2 milyon euro olan ücretinin 3 milyon eurosunu ödeyeceği, kalan bölümün Al İttihad tarafından karşılanacağı öğrenildi. Fener, daha önce İstanbul’a getirip prensip anlaşmasına vardığı Kolarov konusunda da mutlu sona ulaştı. Sırp yıldızın, yönetimin Roma ile son pürüzleri gidermesinin ardından bugün yarın sözleşme imzalamak için İstanbul’da olacağı kaydedildi. Kolarov ile 3 senelik sözleşme imzalanacak.

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