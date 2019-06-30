Rodrigues’e “Fener’e gitme” kampanyası
GARY Rodrigues’in Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yaptığı haberlerinin ortaya çıkmasından sonra Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada kampanya başlattı.
- Star Spor
Sarı-Kırmızılılar, “Sen Galatasaraylı futbolcusun. Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz. Oraya gidersen seni asla affetmeyiz. Türkiye’de sadece Cim-Bom forması giyebilirsin” diye çağrı yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar da karşı kampanyanın ateşini yakarken, “Come to Fenerbahçe” paylaşımları ile Rodrigues’i etkilemeye çalışıyorlar.
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