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Rodrigues’e “Fener’e gitme” kampanyası

GARY Rodrigues’in Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yaptığı haberlerinin ortaya çıkmasından sonra Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada kampanya başlattı.

  • Star Spor
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Sarı-Kırmızılılar, “Sen Galatasaraylı futbolcusun. Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz. Oraya gidersen seni asla affetmeyiz. Türkiye’de sadece Cim-Bom forması giyebilirsin” diye çağrı yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar da karşı kampanyanın ateşini yakarken, “Come to Fenerbahçe” paylaşımları ile Rodrigues’i etkilemeye çalışıyorlar.

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