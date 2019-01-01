Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Rodrigues'in yerine Zeneli

Galatasaray, 8 milyon euroluk teklifi kabul edip Yeşil Burun Adalı yıldızını Al İttihad’a satarsa Heerenveen’den 23 yaşındaki Kosovalı oyuncuyu alacak.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CİM-BOM’DA devre arası transferi çok hareketli geçecek. UEFA ile yaptığı yapılandırma anlaşması gereği satmadan oyuncu alamayan Sarı-Kırmızılılar, Al İttihad’tan Garry Rodrigues’e gelen sürpriz teklif sonrası sol kanat için de oyuncu aramaya başladı. Kosova basını, Aslan’ın Suudi Arabistan ekibinin Rodrigues için yaptığı 8 milyon euroluk teklifi kabul etmesi halinde Heerenveen’den Albert Zeneli’yi alacağını yazdı. 23 yaşındaki Kosovalı oyuncunun bonservisinin 1.5 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polis Kürtçe şarkı çaldı gençler halay çekti

Polis Kürtçe şarkı çaldı gençler halay çekti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA