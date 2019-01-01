Rodrigues'in yerine Zeneli

CİM-BOM’DA devre arası transferi çok hareketli geçecek. UEFA ile yaptığı yapılandırma anlaşması gereği satmadan oyuncu alamayan Sarı-Kırmızılılar, Al İttihad’tan Garry Rodrigues’e gelen sürpriz teklif sonrası sol kanat için de oyuncu aramaya başladı. Kosova basını, Aslan’ın Suudi Arabistan ekibinin Rodrigues için yaptığı 8 milyon euroluk teklifi kabul etmesi halinde Heerenveen’den Albert Zeneli’yi alacağını yazdı. 23 yaşındaki Kosovalı oyuncunun bonservisinin 1.5 milyon euro olduğu belirtiliyor.