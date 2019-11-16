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Roger Federer, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'ne veda etti

Yunan Tsitsipas, İsviçreli Federer'i 2-0 mağlup ederek Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ilk finalisti oldu.

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Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 7. gününde Stefanos Tsitsipas, Roger Federer'i 2-0 yenerek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın ilk yarı final maçında, 3 numaralı seribaşı İsviçreli Federer ile 6 numaralı seribaşı Yunan Tsitsipas karşılaştı.

Tsitsipas, turnuvada 6 şampiyonluğa ulaşan tek tenisçi konumundaki Federer'i 1 saat 36 dakika süren mücadelenin ardından 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Böylece, dünya sıralamasında zirvenin ilk üçünde yer alan turnuvanın favorileri Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Federer, şampiyonaya veda etti.

Diğer yarı final mücadelesinde, Alman Alexander Zverev ile Avusturyalı Dominic Thiem karşılaşacak.

(AA)

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