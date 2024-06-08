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Spor

Roland Garros tek erkeklerde finalin adı belli oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık tek erkeklerde Carlos Alcaraz ile Alexander Zverev finale yükseldi.

AA8 Haziran 2024 Cumartesi 00:47 - Güncelleme:
Roland Garros tek erkeklerde finalin adı belli oldu
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ile 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, tek erkeklerde yarı final maçları yapıldı.

Günün ilk maçında dünya 3 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile dünya 2 numarası İtalyan Jannik Sinner karşılaştı.

Toplam 5 set oynanan ve 4 saat 9 dakika süren maç sonunda 21 yaşındaki Alcaraz, rakibini 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenerek, kariyerindeki ilk kez Roland Garros'ta finaline yükseldi.

Yılın ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ı kazanan 22 yaşındaki Sinner ise Fransa Açık'a yarı finalde veda etti.

Diğer yarı final maçında ise bu turnuvada iki yıldır final oynayan dünya 7 numarası Norveçli Casper Ruud ile dünya 4 numarası Alman raket Alexander Zverev karşı karşıya geldi. Zverev rakibini 2 saat 35 dakika süren maç sonucunda 2-6, 6-2, 6-4 ve 6-2'lik 3-1 yenip finalist oldu.

Üst üste 4. defa yarı final oynayan Zverev, bu sefer finale kalmayı başardı.

Hem Alcaraz hem de Zverev, Roland Garros'ta ilk kez final oynayacak. Final müsabakası 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

  • Fransa Açık
  • Carlos Alcaraz
  • Alexander Zverev

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