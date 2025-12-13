İSTANBUL 12°C / 6°C
Spor

Roland Sallai: Şampiyon olmak istiyoruz

Antalyaspor deplasmanında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından konuşan Galatasaraylı Roland Sallai, şampiyonluk hedeflerini yineledi

13 Aralık 2025 Cumartesi 22:37
Roland Sallai: Şampiyon olmak istiyoruz
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti.

Maçın hemen ardından Macar futbolcu Roland Sallai açıklamalarda bulundu.

Şampyiyonluk mesajı veren tecrübeli futbolcu, "İyi bir maç çıkardık, 3 puanı hak ettik. Bu sene de şampiyon olmak istiyoruz ve bunun için bu maçları kazanmamız gerekiyor. Şu anda da mutluyuz." dedi.

YOĞUN MAÇ TEMPOSU

Maç temposu hakkında konuşan Sallai, "Kolay değil tabii ki ama işim bu. Takım için çalışmayı seviyorum. Sahada olmaktan mutlu oluyorum, bu şekilde." ifadelerini kullandı.

  • antalyaspor deplasmanı
  • şampiyonluk hedefi
  • sallai

