Roland Sallai'den sürpriz hamle! Fenerbahçe'ye bir Macar daha

star.com.tr 18 Ocak 2022 Salı 21:35 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 21:35

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları devam ederken Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Roland Sallai'den ilginç bir hamle geldi. Roland Sallai, Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından takip etti ve antrenman fotoğraflarına yorum yaptı. 24 yaşındaki sağ kanatın piyasa değeri 12 milyon euro.

ROLLAND SALLAI, FENERBAHÇE'Yİ TAKİP ETTİ

Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen 24 yaşındaki Macar sağ kanat oyuncusu Rolland Sallai, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takip ederek, antrenman fotoğrafına yorum yaptı.

ROLLAND SALLAI'NİN PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

24 yaşındaki Macar sağ kanatın transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Rolland Sallai, bu sezon Bundesliga'da Freiburg formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Sallai, Freiburg kariyerinde ise toplam 79 maça çıkarken takımına 13 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu.