Rolando'nun menajeri İstanbul'da

ÖZELLİKLE forvet bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray’da Maicon’un ayrılması da gündemde. Bu yüzden savunma için de dört koldan çalışmalar sürüyor. Portekiz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Marsilya forması giyen stoper Rolando’nun transferinde büyük aşama kaydetti. Record gazetesi, 33 yaşındaki oyuncunun menajerinin dün İstanbul’a gittiğini duyurdu. Yıldız savunma oyuncusu için telaffuz edilen yıllık ücret ise 3 milyon euro. Şimdilerde Marsilya forması giyen Rolando’nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Profesyonel futbola Belenenses formasıyla giriş yapan Rolando; Porto, Napoli, Inter ve Anderlecht formaları da giymişti. Şu anda yaşadığı sakatlığın sezonun ikinci yarısı öncesinde tamamen geçmesi bekleniyor. Marsilya Kulübü, onun için herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyecek. (Akşam)