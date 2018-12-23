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Rolando'nun menajeri İstanbul'da

Maicon’u devre arasında satmayı planlayan G.Saray, dün Rolando’nun temsilcisiyle İstanbul’da bir görüşme yaptı.

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ÖZELLİKLE forvet bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray’da Maicon’un ayrılması da gündemde. Bu yüzden savunma için de dört koldan çalışmalar sürüyor. Portekiz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Marsilya forması giyen stoper Rolando’nun transferinde büyük aşama kaydetti. Record gazetesi, 33 yaşındaki oyuncunun menajerinin dün İstanbul’a gittiğini duyurdu. Yıldız savunma oyuncusu için telaffuz edilen yıllık ücret ise 3 milyon euro. Şimdilerde Marsilya forması giyen Rolando’nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Profesyonel futbola Belenenses formasıyla giriş yapan Rolando; Porto, Napoli, Inter ve Anderlecht formaları da giymişti. Şu anda yaşadığı sakatlığın sezonun ikinci yarısı öncesinde tamamen geçmesi bekleniyor. Marsilya Kulübü, onun için herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyecek. (Akşam)

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