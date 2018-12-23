Rolando'nun menajeri İstanbul'da
Maicon’u devre arasında satmayı planlayan G.Saray, dün Rolando’nun temsilcisiyle İstanbul’da bir görüşme yaptı.
ÖZELLİKLE forvet bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray’da Maicon’un ayrılması da gündemde. Bu yüzden savunma için de dört koldan çalışmalar sürüyor. Portekiz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Marsilya forması giyen stoper Rolando’nun transferinde büyük aşama kaydetti. Record gazetesi, 33 yaşındaki oyuncunun menajerinin dün İstanbul’a gittiğini duyurdu. Yıldız savunma oyuncusu için telaffuz edilen yıllık ücret ise 3 milyon euro. Şimdilerde Marsilya forması giyen Rolando’nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Profesyonel futbola Belenenses formasıyla giriş yapan Rolando; Porto, Napoli, Inter ve Anderlecht formaları da giymişti. Şu anda yaşadığı sakatlığın sezonun ikinci yarısı öncesinde tamamen geçmesi bekleniyor. Marsilya Kulübü, onun için herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyecek. (Akşam)
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