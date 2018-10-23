Roma - CSKA Moskova maçı öncesi korkunç kaza! Yaralılar var
İtalya'da oynanacak Roma-CSKA Moskova maçı öncesi yürüyen merdiven çöktü. Olayda birçok taraftar yaralandı.
Şampiyonlar Ligi G grubu 3. maçında oynanacak Roma - CSKA Moskova maçı öncesi Roma'da adeta facia yaşandı. Taraftarlar, karşılaşmanın oynanacağı stada doğru yol alırken, bir anda yüryüen merdiven çöktü.
Olayın şokunu atlatamayan taraftarlar ezilmekten kurtulamazken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
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