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Roma: 0 SPAL: 2

İtalya Serie A'nın 9'uncu haftasında milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma sahasında SPAL'a 2-0 mağlup oldu.

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İtalya Serie A'nın 9'uncu haftasında milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma sahasında SPAL'a 2-0 mağlup oldu.

Cengiz Ünder'in 71 dakika sahada kaldığı maçta Roma, evinde SPAL'a 2-0 yenildi. 38'inci dakikada Petagna'nın penaltıdan attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti. 56'ncı dakikada SPAL, Kevin Bonafazi'nin golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Maçın 75'inci dakikasında ise konuk ekip SPAL'dan Vanja Milinkovic-Savic 2'nci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Milli oyuncu Cengiz Ünder, 62'nci dakikada sarı kart görürken, 71'inci dakikada ise yerini Ante Corci'ye bıraktı. Bu sonuçla Roma, ligdeki 3'üncü mağlubiyetini aldı.

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