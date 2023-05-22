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Spor

Roma 1 puanı son dakikada kaptı!

Serie A'nın 36. haftasında Roma, sahasında Salernitana ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Roma puanını 60'a yükselterek ligde 6. sıraya yükseldi.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 21:43 - Güncelleme:
Roma 1 puanı son dakikada kaptı!
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İtalya Seri A'nın 36. haftasında Roma, sahasında Salernitana ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta 2-2 sona erdi.

Karşılaşmada Roma'nın golleri 47. dakikada Stephan El Shaarawy ve 83. dakikada Nemanja Matic'ten geldi. Salernitana'nın gollerini ise 12. dakikada Antonio Candrea ve 54. dakikada Boulaye Dia attı.

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Roma 60, Salernitana 39 puana yükseldi.

Roma, ligde gelecek hafta Fiorentina deplasmanına gidecek. Salernitana sahasında Udinese ile karşılaşacak.

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