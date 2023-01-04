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Spor

Roma 3 puanı tek golle aldı

Roma, İtalya Serie A'nın 16. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Bologna'yı Lorenzo Pellegrini'nin golüyle 1-0 yendi.

AA4 Ocak 2023 Çarşamba 21:34 - Güncelleme:
Roma 3 puanı tek golle aldı
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Roma, konuk ettiği Bologna'yı 1-0 mağlup etti.

Seria A'da 16. hafta maçında karşılaşmanın tek golü, 6. dakikada penaltıdan Lorenzo Pellegrini'den geldi.

Roma forması giyen milli oyuncu Zeki Çelik, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve maçın tamamında oyunda kaldı.

Bu sonuçla Roma, puanını 30'a çıkarırken Bologna ise 19 puanda kaldı.

Günün diğer maçlarında Atalanta, deplasmanda Spezia Calcio ile 2-2 berabere kalırken Torino ise Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.

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