Roma 3 puanı tek golle aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Roma, konuk ettiği Bologna'yı 1-0 mağlup etti.

Seria A'da 16. hafta maçında karşılaşmanın tek golü, 6. dakikada penaltıdan Lorenzo Pellegrini'den geldi.

Roma forması giyen milli oyuncu Zeki Çelik, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve maçın tamamında oyunda kaldı.

Bu sonuçla Roma, puanını 30'a çıkarırken Bologna ise 19 puanda kaldı.

Günün diğer maçlarında Atalanta, deplasmanda Spezia Calcio ile 2-2 berabere kalırken Torino ise Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.