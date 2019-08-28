TM Dijital Haber Merkezi

Transfer sezonunun son günlerine gelinirken kadrolarını artık yavaş yavaş şekillendiren Avrupa’nın dev takımları satış listesine koyduğu oyuncularını tek tek açıklarken, Roma’nın 5 futbolcusuna ‘Kendinizde kulüp bulun’ demesi Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti.

SÜPER LİG DEVLERİ FORVET VE ORTA SAHA ARIYOR!

‘6’ numara arayışlarına devam eden Fenerbahçe, orta sahada eksik kalan Galatasaray ve Medel’in yerini doldurmaya çalışan Beşiktaş’ın Roma’dan Gonalons’u gündemine aldığı belirtilirken, listede bulunan diğer 4 oyuncunun kayda değer isimler olması üç büyükleri bir hayli iştahlandırdı.

İşte Roma’nın satış listesine koyduğu 5 futbolcu;

1- Gonalons (Orta Saha)

2- Defrel (Forvet)

3- Schick (Forvet)

4- Robin Olsen (Kaleci)

5- Davide Santon (Sağ bek, sol bek)