Roma, Andrea Belotti'nin peşinde

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan İtalya Serie A ekibi Roma, Paulo Dybala'nın ardından golcü transferinde de büyük bir hamleye hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre Paulo Dybala transferini tamamlamaya hazırlanan Roma, Torino'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan golcü futbolcu Andrea Belotti için harekete geçti.

İddialara göre İtalyan ekibi, Torino'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Belotti için görüşmelere yeniden başladı.

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Milan, Atalanta, Nice ve Monaco gibi Avrupa ekiplerinin de yakından takip ettiği futbolcunun ismi geçtiğimiz günlerde ülkemizden Fenerbahçe ile de anılmıştı.

2015 yılından bu yana Torino forması giyen 28 yaşındaki Belotti, geçtiğimiz sezon 23 maçta, 8 gol ve 1 asistlik performansa imza atmıştı.