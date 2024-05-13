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Spor

Roma, Angelino'nun tapusunu alıyor!

Galatasaray'dan devre arasında ayrılıp Leipzig'e dönen daha sonra Roma'ya kiralanan Angleino için sıcak bir gelişme yaşandı. Roma, Angelino'nun bonservisini almaya karar verdi.

13 Mayıs 2024 Pazartesi 18:26 - Güncelleme:
Roma, Angelino'nun tapusunu alıyor!
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Sezon başında Leipzig'ten Galatasaray'a kiralanan ancak performansıyla beklentilerin altında kalan ve sezonun ortasında Galatasaray'dan ayrılıp Roma'ya kiralık giden Angelino için sıcak bir gelişme yaşandı.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Roma teknik direktörü Daniele De Rossi, performansından memnun olduğu Angelino'nun bonservisini alınmasını istedi.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Haberde, Roma'nın Leipzig'e 5 milyon euro bonservis karşılığında İspanyol sol beki kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı.

Ayrıca yıldız oyuncunun da Roma ile mutlu olduğu ve kalmaya sıcak baktığı vurgulandı.

ROMA PERFORMANSI

Roma'da 18 karşılaşmaya çıkan Angelino, skor katkısı yapamadı.

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