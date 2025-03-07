Roma, Athletic Bilbao'yu son dakikada yıktı!

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Athletic Bilbao, 50. dakikada Inaki Williams'ın golüyle öne geçti.
Roma, 56. dakikada Zeki Çelik'in asisti ve Angelino'nun golüyle eşitliği sağladı.
Ahtletic Bilbao, 86. dakikada Yeray Alvarez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Roma, 90+4. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle kazandı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 13 Mart'ta San Mames'te oynanacak.
Turu geçen tarafta çeyrek finalde Fenerbahçe - Glasgow Rangers (İlk maçı Rangers 3-1 kazandı) eşleşmesinin galibiyetle karşılaşacak.