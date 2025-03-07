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Spor

Roma, Athletic Bilbao'yu son dakikada yıktı!

Roma, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Athletic Bilbao'yu uzatma dakikalarında Shomurodov'un attığı golle 2-1 mağlup etti. İtalyan ekibinde milli futbolcu Zeki Çelik takımının attığı ilk golün asistini kaydetti.

Haber Merkezi7 Mart 2025 Cuma 01:39 - Güncelleme:
Roma, Athletic Bilbao'yu son dakikada yıktı!
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İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Athletic Bilbao, 50. dakikada Inaki Williams'ın golüyle öne geçti.

Roma, 56. dakikada Zeki Çelik'in asisti ve Angelino'nun golüyle eşitliği sağladı.

Ahtletic Bilbao, 86. dakikada Yeray Alvarez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Roma, 90+4. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle kazandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 13 Mart'ta San Mames'te oynanacak.

Turu geçen tarafta çeyrek finalde Fenerbahçe - Glasgow Rangers (İlk maçı Rangers 3-1 kazandı) eşleşmesinin galibiyetle karşılaşacak.

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