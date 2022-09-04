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Spor

Roma bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı

Roma, İtalya Serie A'nın 5. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Udinese'ye 4-0 mağlup oldu ve bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

4 Eylül 2022 Pazar 23:52 - Güncelleme:
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Serie A 5. hafta mücadelesinde Udinese, deplasmanda Roma ile karşı karşıya geldi.

Dacia Arena'da oynanan mücadeleyi Udinese 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 5. dakikada Udogie, 56. dakikada Samardzic, 75. dakikada Pereyra ve 82. dakikada Lovric kaydetti.

Roma'da forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik, maça yedek başladı ve 46. dakikada Karsdorp'un yerine oyuna dahil oldu.

Jose Mourinho'nun yönetimindeki Roma bu sezon ilk kez mağlup oldu. Udinese bu sonuçla birlikte üst süte 3. galibiyetini aldı ve Roma ile puanını eşitledi.

Ligin bir sonraki haftasında Roma, Empoli deplasmanına gidecek. Udinese ise Sassuolo ile karşılaşacak.

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