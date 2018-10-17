Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Roma, Cengiz Ünder'i sezon sonu satma kararı aldı

Bayern Münih gibi bir çok dev ekibin gündemindeki Cengiz Ünder için kararını veren Roma, oyuncuyu ara transfer döneminde bırakmayacak, sezon sonunu işaret edecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Roma Kulübü, Cengiz Ünder ile ilgili kararını verdi. Bayern Münih başta olmak üzere bir çok dev ekibin ilgilendiği belirtilen futbolcusunu hemen bırakmama kararı aldı.

Ocak ayında gerçekleşmesi durumunda Türk futbolcunun yerini dolduramayacağını düşünen sarı-kırmızılılar, birden çok kulvarda beraber sürdürdüğü mücadelesinde zaafa uğramamak adına bu şekilde hareket edecek. Ara transfer döneminde futbolcu için gelecek kulüplere yazın gelmeleri gerektiği tebliğ edilecek.

'Neden bastırdıkları belli oldu'

Öte yandan Türkiye'de hem Başakşehir hem de Altınordu cephesinden oyuncunun muhtemel Bayern transferi için yapılan yorumlar italya'da haber oldu.

'Cengiz'in transferi için Türkiye'de neden bastırıyorlar belli oldu' başlıklarıyla iki kulübün bu transferden para kazanacağına dikkat çekildi.

Altınordu da kazanacak

Başakşehir genç yıldızı İtalyan ekibine satarken, bir sonraki transferinden yüzde 20 pay almayı şart koşmuştu. Cengiz Ünder transferi için 25 milyon euro bonservis ödenmesi durumunda İstanbul ekibi 5 milyon, 60 milyon euro ödenmesi durumunda 12 milyon euro gibi meblağları kasasına koyacak. Altınordu da FIFA Yetiştirme ve Dayanışma bedelleri üzerinden hak edişlerini alarak bir kez daha kazanacak.

(Milliyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehir Tiyatroları´nda bu hafta 7 oyun seyirciyle buluşacak

Şehir Tiyatroları´nda bu hafta 7 oyun seyirciyle buluşacak

Suud basını: 15 kişilik tim gözaltına alındı

Suud basını: 15 kişilik tim gözaltına alındı

Facebook'a siber saldırı: 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

Facebook'a siber saldırı: 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde

WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA