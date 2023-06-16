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Spor

Roma, Chris Smallig ile sözleşme uzattı

Serie A ekibi Roma, İngiliz futbolcusu Chris Smallig'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

IHA16 Haziran 2023 Cuma 15:17 - Güncelleme:
Roma, Chris Smallig ile sözleşme uzattı
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İtalya ekibi Roma, İngiliz futbolcusu Chris Smallig'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Roma, İngiliz defans oyuncusu Chris Smalling ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Smalling'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

33 yaşındaki futbolcu, Roma ile çok daha fazla başarı kazanmak istediğini ve bunun için de çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

İtalyan temsilcisi ile toplamda 143 maça çıkan Smalling, 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 47 müsabakada görev alan deneyimli futbolcu, 3 gol, 1 asist ile oynadı.

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